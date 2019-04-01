Таке рішення з'їзд партії ухвалив 24 травня.
Дивися повний текст Партія Порошенка змінила назву.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:25
Партія Порошенка змінила назву
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Партія Порошенка змінила назву.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:25
Назви її хоч американською солідарністю,зміст від цього не змінюється.23% гнилі.
Додано: Суб 25 тра, 2019 00:31
Хорошая попытка, основатель Партии Регионов, - но нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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