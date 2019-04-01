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Партія Порошенка змінила назву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:25
Пропонуємо до обговорення:
Таке рішення з'їзд партії ухвалив 24 травня.
Дивися повний текст Партія Порошенка змінила назву
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:25
Назви її хоч американською солідарністю,зміст від цього не змінюється.23% гнилі.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 25 тра, 2019 00:31
Хорошая попытка, основатель Партии Регионов, - но нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:41
sena_2008atp написав:
Назви її хоч американською солідарністю,зміст від цього не змінюється.23% гнилі.
Планується оновлення партії, праймеріз, соціальні ліфти і т.д.
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Sergius
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:45
Вкладчик1234 написав:
Хорошая попытка, основатель Партии Регионов, - но нет
Ну хоч не слуга Коломойського.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 11:17
Коломойський мільярдер, Порох мільярдер...
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vitaliygoodlife
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