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В Україні можуть заборонити використання пластикових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:51
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Європейської бізнес асоціації.
Дивися повний текст В Україні можуть заборонити використання пластикових пакетів - ЄБА
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