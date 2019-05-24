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В Україні можуть заборонити
використання пластикових...

В Україні можуть заборонити використання пластикових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:51

В Україні можуть заборонити використання пластикових...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Європейської бізнес асоціації.

Дивися повний текст В Україні можуть заборонити використання пластикових пакетів - ЄБА.
R2
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