В Україні можуть заборонити використання пластикових...

Додано: П'ят 24 тра, 2019 20:27

Бред какой то... от я покупаю квашеные огурчики их мне что в совковую бумаженцию заворачивать? Или масло вершковое кусочек на вес.. его как тоже как в совке в серый бумаг завернуть... и да вместо пакета теперь авоськи продавать начнем?

Та же псевдо "забота" про окружающую среду выглядит ур** гримасой паяца... альтернатива пластику это бумага.. а бумага это минус деревья. По факту кто то решил просто уничтожить леса в Украине....

PS Все эти движения с "Зеленой энергетикой", выбросы СО2, теперь вот с пластиковыми пакетами... напоминает движения обезьян. Те часто копируют то что делает человек но не понимают сути действий... наши клерки и чинуши повторяю как обезьяны, то что делают в Германии например но не понимают .... сути всего этого.

Как обезьяне за умелое копирование дают банан например так и нашим обезьянкам- клеркам - чинушам говорят гуд макаки молодцы)). И тыкают пальцем показывая своим детям какие мы обезьяны.

PSS.... Пластиковые отходы это ценное вторсырье.. вместо того, что бы наладить технологию сборки и рециклинговую переработку тупо и глупо как лучших традициях совка запрещают. Как говорил пр. Преображенский - Разруха не в клозетах, а в головах..так и про Европу... она не в запретах и тупом копировании должна быть а в головах..