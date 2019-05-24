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В Україні можуть заборонити
використання пластикових...

В Україні можуть заборонити використання пластикових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:51

В Україні можуть заборонити використання пластикових...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Європейської бізнес асоціації.

Дивися повний текст В Україні можуть заборонити використання пластикових пакетів - ЄБА.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:51

Засрали пластиком планету
ilobanov111
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 20:27

Бред какой то... от я покупаю квашеные огурчики их мне что в совковую бумаженцию заворачивать? Или масло вершковое кусочек на вес.. его как тоже как в совке в серый бумаг завернуть... и да вместо пакета теперь авоськи продавать начнем?
Та же псевдо "забота" про окружающую среду выглядит ур** гримасой паяца... альтернатива пластику это бумага.. а бумага это минус деревья. По факту кто то решил просто уничтожить леса в Украине....
PS Все эти движения с "Зеленой энергетикой", выбросы СО2, теперь вот с пластиковыми пакетами... напоминает движения обезьян. Те часто копируют то что делает человек но не понимают сути действий... наши клерки и чинуши повторяю как обезьяны, то что делают в Германии например но не понимают .... сути всего этого.
Как обезьяне за умелое копирование дают банан например так и нашим обезьянкам- клеркам - чинушам говорят гуд макаки молодцы)). И тыкают пальцем показывая своим детям какие мы обезьяны.
PSS.... Пластиковые отходы это ценное вторсырье.. вместо того, что бы наладить технологию сборки и рециклинговую переработку тупо и глупо как лучших традициях совка запрещают. Как говорил пр. Преображенский - Разруха не в клозетах, а в головах..так и про Европу... она не в запретах и тупом копировании должна быть а в головах..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 08:34

Джон , отлично сказано.
avk
 
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