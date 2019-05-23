RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЄС чекає від України перетворення
на транспортний хаб...

ЄС чекає від України перетворення на транспортний хаб...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:09

ЄС чекає від України перетворення на транспортний хаб...

Пропонуємо до обговорення:
Затвердження транспортної стратегії України до 2030 року дуже важливо для подальшої співпраці між Україною і ЄС.

Дивися повний текст ЄС чекає від України перетворення на транспортний хаб між Європою й Азією.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88974
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:09

Да. Хороший хаб. Тем более крымский мост уже достроили. Так , что почти прямой путь в Азию.
Осталось только русских санкциями до Урала загнать и можно жить на проценты от транзита.
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 14.08.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Запуск ринку землі сприятиме зростанню економіки України...
R2 » П'ят 24 тра, 2019 11:11
2 97
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 18:38
Igorten
Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на...
R2 » Чет 23 тра, 2019 15:24
6 332
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 12:08
Вкладчик1234
РФ може припинити транзит газу на територію України вже...
R2 » П'ят 24 тра, 2019 11:04
2 82
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 11:24
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71356)
24.05.2019 23:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.