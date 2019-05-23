Затвердження транспортної стратегії України до 2030 року дуже важливо для подальшої співпраці між Україною і ЄС.
Дивися повний текст ЄС чекає від України перетворення на транспортний хаб між Європою й Азією.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:09
ЄС чекає від України перетворення на транспортний хаб...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС чекає від України перетворення на транспортний хаб між Європою й Азією.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:09
Да. Хороший хаб. Тем более крымский мост уже достроили. Так , что почти прямой путь в Азию.
Осталось только русских санкциями до Урала загнать и можно жить на проценты от транзита.
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