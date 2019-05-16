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Найкращі електроавтомобілі за запасом ходу у 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:09
Пропонуємо до обговорення:
Серед основних характеристик електричного автомобіля можна назвати потужність його двигуна.
Дивися повний текст Найкращі електроавтомобілі за запасом ходу у 2019 році
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