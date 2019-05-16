Серед основних характеристик електричного автомобіля можна назвати потужність його двигуна.
Дивися повний текст Найкращі електроавтомобілі за запасом ходу у 2019 році.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:09
Найкращі електроавтомобілі за запасом ходу у 2019 році
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Дивися повний текст Найкращі електроавтомобілі за запасом ходу у 2019 році.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:09
Поки ціна нового електромобіля не впаде до 15, ну максимум 20 тис дол або бв до 5-6 тис дол, то українці масово не стануть їх купувати! В Польщі бв авто можна купити за 2-3 тис злотих! Це , правда, старе авто 15-20 років, але Де ви в Україні таке бачили - авто за мінімальну зарплату ?! Електричних авто в Польщі через те не дуже багато.... Навіщо купувати електро, коли бензинові в 10 разів дешевші?!
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:01
у меня в доме одиин умник купил электромобиль - теперь он постоянно торчит под домом с проводом в боку.
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