Посольство США в Україні заявило, що "добре корпоративне управління в Приватбанку після націоналізації зробило банк-банкрут прибутковим менш ніж за три роки".
Дивися повний текст Посольство США: ПриватБанк до націоналізації був банкрутом.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 07:30
Посольство США: ПриватБанк до націоналізації був банкрутом
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Дивися повний текст Посольство США: ПриватБанк до націоналізації був банкрутом.
Додано: Суб 25 тра, 2019 07:30
"Экономический успех", который был, судя по всему, навязан посольством США, уже налицо. Ещё 5 лет такого успеха и Украины не будет. Сейчас имеет место смена декораций - в этом нас пытается убедить посольство США. Но реальные хозяева у Украины похоже не поменялись.
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