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Україна торгує з ЄС собі в збиток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 тра, 2019 09:03
Пропонуємо до обговорення:
За три місяці нинішнього року експорт української продукції в ЄС зріс на 3,4%.
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