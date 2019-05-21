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Україна торгує з
ЄС собі в збиток

Україна торгує з ЄС собі в збиток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 09:03

Україна торгує з ЄС собі в збиток

Пропонуємо до обговорення:
За три місяці нинішнього року експорт української продукції в ЄС зріс на 3,4%.

Дивися повний текст Україна торгує з ЄС собі в збиток.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 09:44

Невже читачи finance.ua на стільки тупі, що не зрозуміють "негативне сальдо" і треба писати "збиток"?
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 10:10

Очевидно, журналист в принципе не понимает природы платежного баланса и "торговли в ущерб". Редакции надо бы аттестовать своих сотрудников :)))
finuser277
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 20:40

Заголовок писали де***.
А вообще, само по себе торговое сальдо уже не показатель. Учитывая, сколько людей работают заграницей.
Gastarbaiter
 
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