За три місяці нинішнього року експорт української продукції в ЄС зріс на 3,4%.
Дивися повний текст Україна торгує з ЄС собі в збиток.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:03
Україна торгує з ЄС собі в збиток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна торгує з ЄС собі в збиток.
Додано: Суб 25 тра, 2019 09:44
Невже читачи finance.ua на стільки тупі, що не зрозуміють "негативне сальдо" і треба писати "збиток"?
Додано: Суб 25 тра, 2019 10:10
Очевидно, журналист в принципе не понимает природы платежного баланса и "торговли в ущерб". Редакции надо бы аттестовать своих сотрудников :)))
Додано: Суб 25 тра, 2019 20:40
Заголовок писали де***.
А вообще, само по себе торговое сальдо уже не показатель. Учитывая, сколько людей работают заграницей.
Додано: Нед 26 тра, 2019 05:10
По материалам УБР
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