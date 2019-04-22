За її словами, цей коштовний камінь оцінюється в 45 млн євро.
Дивися повний текст У Парижі вкрали діамант вартістю 45 млн євро.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:39
У Парижі вкрали діамант вартістю 45 млн євро
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Дивися повний текст У Парижі вкрали діамант вартістю 45 млн євро.
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