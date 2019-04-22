RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Парижі вкрали діамант
вартістю 45 млн євро

У Парижі вкрали діамант вартістю 45 млн євро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 09:39

У Парижі вкрали діамант вартістю 45 млн євро

Пропонуємо до обговорення:
За її словами, цей коштовний камінь оцінюється в 45 млн євро.

Дивися повний текст У Парижі вкрали діамант вартістю 45 млн євро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88976
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 09:39

Не зв'язуйтесь з російськими експертами.
Sergius
 
Повідомлень: 99
З нами з: 08.04.12
Подякував: 452 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У розвиток аеропорту Бориспіль вкладуть 3,4 млрд євро
R2 » П'ят 03 тра, 2019 14:17
2 102
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2019 18:33
Sommer
У Херсоні куплять тролейбусів на 10 мільйонів євро
R2 » П'ят 03 тра, 2019 09:38
3 96
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2019 12:31
blueiceua
Кібершахраї вкрали у українських фермерів майже 200...
R2 » Сер 10 кві, 2019 17:33
2 477
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 кві, 2019 19:55
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.