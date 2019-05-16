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"Вбивця" Windows 10
має вийти через місяць

"Вбивця" Windows 10 має вийти через місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 09:41

"Вбивця" Windows 10 має вийти через місяць

Пропонуємо до обговорення:
З'явилася наступна порція новин, яка проливає світло не тільки на строки офіційного релізу нової ОС, але і дозволяє оцінити деякі її особливості.

Дивися повний текст \"Вбивця\" Windows 10 має вийти через місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 09:41

главное, не путать производительность ОС с производительностью ПК/ноутбука... "в два раза" будет винда быстрее работать, а не ваш девайс, возможно разницы и заметить не получится... но это конечно будет бальзам для селеронов серии N и АМД серии E...
Tamagoch
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