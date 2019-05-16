З'явилася наступна порція новин, яка проливає світло не тільки на строки офіційного релізу нової ОС, але і дозволяє оцінити деякі її особливості.
Дивися повний текст \"Вбивця\" Windows 10 має вийти через місяць.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:41
"Вбивця" Windows 10 має вийти через місяць
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Вбивця\" Windows 10 має вийти через місяць.
Додано: Суб 25 тра, 2019 09:41
главное, не путать производительность ОС с производительностью ПК/ноутбука... "в два раза" будет винда быстрее работать, а не ваш девайс, возможно разницы и заметить не получится... но это конечно будет бальзам для селеронов серии N и АМД серии E...
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