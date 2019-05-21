Американська компанія American Road Patch придумала спосіб ремонту доріг за допомогою "латок".
Дивися повний текст У США придумали ремонтувати дороги за допомогою \"латок\" (відео).
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Додано: Суб 25 тра, 2019 11:37
У США придумали ремонтувати дороги за допомогою "латок"...
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Дивися повний текст У США придумали ремонтувати дороги за допомогою \"латок\" (відео).
Додано: Суб 25 тра, 2019 11:38
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