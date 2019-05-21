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У США придумали ремонтувати дороги
за допомогою "латок"...

У США придумали ремонтувати дороги за допомогою "латок"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:37

У США придумали ремонтувати дороги за допомогою "латок"...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія American Road Patch придумала спосіб ремонту доріг за допомогою "латок".

Дивися повний текст У США придумали ремонтувати дороги за допомогою \"латок\" (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:38

Какие нафиг заплатки .

Вот технологии будущего.


Зображення

Вот это я понимаю, а не какие-то "коврики" :lol:

И надо им выслать наших специалистов, пусть учат омериканцев :mrgreen:
Alex2007
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