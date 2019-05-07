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ФГВФО вводить нові норми
управління банками

ФГВФО вводить нові норми управління банками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:15

ФГВФО вводить нові норми управління банками

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Дивися повний текст ФГВФО вводить нові норми управління банками.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:15

и крайних не найти потом )
lov2108
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