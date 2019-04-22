Напередодні літніх канікул аналітики платформи OLX з'ясували, яку роботу готові запропонувати молодим претендентам.
Дивися повний текст Робота з перспективою: куди студентам влаштуватися влітку.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 12:27
Робота з перспективою: куди студентам влаштуватися влітку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Робота з перспективою: куди студентам влаштуватися влітку.
Додано: Суб 25 тра, 2019 12:27
а еще у молодежи всегда есть возможность подписать контракт с ВСУ на три года с перспективой получить удостоверение участника боевых действий или подогнать наследникам 500кгрн, или сколько там сейчас платят)))
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