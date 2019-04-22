Напередодні літніх канікул аналітики платформи OLX з'ясували, яку роботу готові запропонувати молодим претендентам.
Дивися повний текст Робота з перспективою: куди студентам влаштуватися влітку.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 12:27
Робота з перспективою: куди студентам влаштуватися влітку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Робота з перспективою: куди студентам влаштуватися влітку.
Додано: Суб 25 тра, 2019 12:27
а еще у молодежи всегда есть возможность подписать контракт с ВСУ на три года с перспективой получить удостоверение участника боевых действий или подогнать наследникам 500кгрн, или сколько там сейчас платят)))
Додано: Суб 25 тра, 2019 13:59
В Германию собирать клубнику. Да тяжело. Но дочка сьездила и не жалеет. 1000 евро за два месяца в карман и сьездила на 3 дня в Амстердам на посмотреть.
Жалко что нет программ по специализации поработать, можно было гос программу какую то замутить и доплачивать тем кто привлекает к работе. Ну как минимум для студентов кто действительно имеет способности, а не те кто потому что какой нибудь льготник.
Додано: Нед 26 тра, 2019 05:15
Ну почему нет? Поступают в сельхозакадемию и едут стажироваться на поля ЕС и Великобритании, на официальную практику Я серьезно, кстати. Знакомый студент, еще в конце 90-х так делал, так за лето себе полторушку фунтов имел
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