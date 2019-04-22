RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Робота з перспективою: куди
студентам влаштуватися влітку

Робота з перспективою: куди студентам влаштуватися влітку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:27

Робота з перспективою: куди студентам влаштуватися влітку

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні літніх канікул аналітики платформи OLX з'ясували, яку роботу готові запропонувати молодим претендентам.

Дивися повний текст Робота з перспективою: куди студентам влаштуватися влітку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88984
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:27

а еще у молодежи всегда есть возможность подписать контракт с ВСУ на три года с перспективой получить удостоверение участника боевых действий или подогнать наследникам 500кгрн, или сколько там сейчас платят)))
max_us_ua
 
Повідомлень: 3094
З нами з: 17.11.08
Подякував: 603 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:59

В Германию собирать клубнику. Да тяжело. Но дочка сьездила и не жалеет. 1000 евро за два месяца в карман и сьездила на 3 дня в Амстердам на посмотреть.

Жалко что нет программ по специализации поработать, можно было гос программу какую то замутить и доплачивать тем кто привлекает к работе. Ну как минимум для студентов кто действительно имеет способности, а не те кто потому что какой нибудь льготник.
Igorten
 
Повідомлень: 3451
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 05:15

  Igorten написав:В Германию собирать клубнику. Да тяжело. Но дочка сьездила и не жалеет. 1000 евро за два месяца в карман и сьездила на 3 дня в Амстердам на посмотреть.

Жалко что нет программ по специализации поработать... Ну как минимум для студентов кто действительно имеет способности...

Ну почему нет? Поступают в сельхозакадемию и едут стажироваться на поля ЕС и Великобритании, на официальную практику :mrgreen: Я серьезно, кстати. Знакомый студент, еще в конце 90-х так делал, так за лето себе полторушку фунтов имел 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5969
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2857 раз.
Подякували: 1743 раз.
 
Профіль
1
3
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що очікує ринок нерухомості влітку
R2 » Нед 12 тра, 2019 20:42
2 159
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 тра, 2019 09:37
blueiceua
Куди українцям краще поїхати на заробітки 1, 2, 3
R2 » Сер 16 січ, 2019 18:29
25 3154
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 тра, 2019 18:11
Jorj
Кличко повідомив, чи буде влітку масове відключення води
R2 » Пон 22 кві, 2019 10:33
2 272
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 кві, 2019 11:22
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12289)
26.05.2019 07:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.