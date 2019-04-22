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Робота з перспективою: куди
студентам влаштуватися влітку

Робота з перспективою: куди студентам влаштуватися влітку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:27

Робота з перспективою: куди студентам влаштуватися влітку

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні літніх канікул аналітики платформи OLX з'ясували, яку роботу готові запропонувати молодим претендентам.

Дивися повний текст Робота з перспективою: куди студентам влаштуватися влітку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:27

а еще у молодежи всегда есть возможность подписать контракт с ВСУ на три года с перспективой получить удостоверение участника боевых действий или подогнать наследникам 500кгрн, или сколько там сейчас платят)))
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:59

В Германию собирать клубнику. Да тяжело. Но дочка сьездила и не жалеет. 1000 евро за два месяца в карман и сьездила на 3 дня в Амстердам на посмотреть.

Жалко что нет программ по специализации поработать, можно было гос программу какую то замутить и доплачивать тем кто привлекает к работе. Ну как минимум для студентов кто действительно имеет способности, а не те кто потому что какой нибудь льготник.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 05:15

  Igorten написав:В Германию собирать клубнику. Да тяжело. Но дочка сьездила и не жалеет. 1000 евро за два месяца в карман и сьездила на 3 дня в Амстердам на посмотреть.

Жалко что нет программ по специализации поработать... Ну как минимум для студентов кто действительно имеет способности...

Ну почему нет? Поступают в сельхозакадемию и едут стажироваться на поля ЕС и Великобритании, на официальную практику :mrgreen: Я серьезно, кстати. Знакомый студент, еще в конце 90-х так делал, так за лето себе полторушку фунтов имел 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:15

Для студентов 3-4 курса экономических специальностей вполне можно пойти на стажировку в аудиторскую компанию. И потом можно продолжать работу во время учебного года на неполный день. Платят не очень много, но это опыт, который потом позволит проще сделать карьеру или найти другую работу по специальности.
Но можно и на клубнику, конечно. Тоже очень "перспективно".
Gastarbaiter
 
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