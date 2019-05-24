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Через лібералізацію з України
виведуть $3-3,5 млрд...

Через лібералізацію з України виведуть $3-3,5 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:34

Через лібералізацію з України виведуть $3-3,5 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в НБУ.

Дивися повний текст Через лібералізацію з України виведуть $3-3,5 млрд дивідендів, - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:34

Самое оно, прибавьте выплаты по внешним долгам (да и повнутренним вообще-то), отрицательное сальдо по торговле товарами, грядущее прекращение транзита газа, отмену национализации Приветбанка - где там новый или старый alyak с его прогнозом?
max_us_ua
 
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