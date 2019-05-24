Про це повідомили в НБУ.
Дивися повний текст Через лібералізацію з України виведуть $3-3,5 млрд дивідендів, - НБУ.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 12:34
Через лібералізацію з України виведуть $3-3,5 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через лібералізацію з України виведуть $3-3,5 млрд дивідендів, - НБУ.
Додано: Суб 25 тра, 2019 12:34
Самое оно, прибавьте выплаты по внешним долгам (да и повнутренним вообще-то), отрицательное сальдо по торговле товарами, грядущее прекращение транзита газа, отмену национализации Приветбанка - где там новый или старый alyak с его прогнозом?
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