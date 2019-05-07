Міжнародний аеропорт Бориспіль планує оголосити тендер на будівництво нової автостанції поряд з терміналом D до кінця 2019 року.
Дивися повний текст Автобусна станція в аеропорту Бориспіль обійдеться в 30 млн гривень.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 14:55
Автобусна станція в аеропорту Бориспіль обійдеться в 30...
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Дивися повний текст Автобусна станція в аеропорту Бориспіль обійдеться в 30 млн гривень.
Додано: Суб 25 тра, 2019 14:56
Вопрос 1: Зачем ? Разве не достаточно как сейчас мест для автобусов - подъехал - забрал ?
Вопрос 2: 300 пассажиров в час, это +- 1.5 самолета в час ? Смысл тратить 30млн для обслуживания одного+двух самолетов в час ?
Вопрос 3: 16 автобусных платформ на 300 пассажиров, это как ? Один автобус в час с платформы, который везет 18 человек ?
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