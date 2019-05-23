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У Нацбанку підрахували, у
скільки обійдеться розпуск Ради

У Нацбанку підрахували, у скільки обійдеться розпуск Ради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 21:19

У Нацбанку підрахували, у скільки обійдеться розпуск Ради

Пропонуємо до обговорення:
За словами представника НБУ, дефолт "покладе" українські банки, а можливостей швидко запустити економіку немає.

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R2
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Зачем печатать такой заказной бред?
sena_2008atp
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