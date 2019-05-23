За словами представника НБУ, дефолт "покладе" українські банки, а можливостей швидко запустити економіку немає.
Дивися повний текст У Нацбанку підрахували, у скільки обійдеться розпуск Ради.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 21:19
У Нацбанку підрахували, у скільки обійдеться розпуск Ради
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку підрахували, у скільки обійдеться розпуск Ради.
Додано: Нед 26 тра, 2019 04:44
Додано: Нед 26 тра, 2019 08:48
Re: У Нацбанку підрахували, у скільки обійдеться розпуск Рад
Автор. А путин случайно не нападет?
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