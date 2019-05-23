За словами представника НБУ, дефолт "покладе" українські банки, а можливостей швидко запустити економіку немає.
Дивися повний текст У Нацбанку підрахували, у скільки обійдеться розпуск Ради.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 21:19
У Нацбанку підрахували, у скільки обійдеться розпуск Ради
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку підрахували, у скільки обійдеться розпуск Ради.
Додано: Нед 26 тра, 2019 13:45
Re: У Нацбанку підрахували, у скільки обійдеться розпуск Рад
Если бы у меня была возможность взять деньги и потратить, а отдавать придётся кому-то другому, то размер % по кредиту отходит на самый задний план, хоть 300000% в день пусть начисляют
Судя по тому, что % по кредиту идёт на возрастание, не только я так думаю. 8%->9%->10%->??% годовых в долларе
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