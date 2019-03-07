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Автомобілі поліції Дубаю включили
в Книгу рекордів Гіннесса

Автомобілі поліції Дубаю включили в Книгу рекордів Гіннесса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 06:19

Автомобілі поліції Дубаю включили в Книгу рекордів Гіннесса

Пропонуємо до обговорення:
Це найшвидші поліцейські автомобілі в світі.

Дивися повний текст Автомобілі поліції Дубаю включили в Книгу рекордів Гіннесса.
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