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TE Connectivity закриває завод в Івано-Франківську
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 тра, 2019 08:30
Пропонуємо до обговорення:
Компанія TE Connectivity, провідний виробник електронних компонентів для різних галузей промисловості, вирішила до кінця поточного року закрити свій завод "Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед" в Івано-Франківську, який більш ніж 10 років випускав кабельну продукцію для провідних автомобільних брендів.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 08:30
Укрепление гривны + рост ЗП в долларах в несколько раз (согласно госкомстату) сделали свое дело.
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Сер 24 кві, 2019 08:24
Cris