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Інтерес китайців до
iPhone рекордно впав

Інтерес китайців до iPhone рекордно впав
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:06

Інтерес китайців до iPhone рекордно впав

Пропонуємо до обговорення:
Вже не секрет, що Apple втрачає продажі iPhone - не в останню чергу за рахунок зниження попиту на "яблучні" пристрої в Китаї.

Дивися повний текст Інтерес китайців до iPhone рекордно впав.
R2
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