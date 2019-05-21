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Індивідуальні номерні знаки:
у МВС розповіли про заборони

Індивідуальні номерні знаки: у МВС розповіли про заборони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:09

Індивідуальні номерні знаки: у МВС розповіли про заборони

Пропонуємо до обговорення:
У МВС повідомили, що змушені відмовляти декому в замовленні через використання заборонених комбінацій.

Дивися повний текст Індивідуальні номерні знаки: у МВС розповіли про заборони.
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