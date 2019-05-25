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Стали відомі ціни різних
версій Redmi K20 Pro

Стали відомі ціни різних версій Redmi K20 Pro
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:13

Стали відомі ціни різних версій Redmi K20 Pro

Пропонуємо до обговорення:
Флагманські смартфони Redmi K20 і Redmi K20 Pro повинні бути представлені 28 травня.

Дивися повний текст Стали відомі ціни різних версій Redmi K20 Pro.
R2
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