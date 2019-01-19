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Fujifilm випустила
фотоапарат на 120 Мп

Fujifilm випустила фотоапарат на 120 Мп
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:17

Fujifilm випустила фотоапарат на 120 Мп

Пропонуємо до обговорення:
Розвиток повноцінних фотоапаратів привертає менше уваги, ніж прогрес камер в смартфонах, однак це не означає, що з ними нічого революційного не відбувається.

Дивися повний текст Fujifilm випустила фотоапарат на 120 Мп.
R2
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