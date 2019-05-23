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НКРЕКП оштрафувала
"Енергоатом" за переплату до...

НКРЕКП оштрафувала "Енергоатом" за переплату до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:20

НКРЕКП оштрафувала "Енергоатом" за переплату до...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала державне підприємство НАЕК «Енергоатом» на 1,7 млн ​​грн за недотримання в 2017-2018 рр затвердженої регулятором структури тарифу.

Дивися повний текст НКРЕКП оштрафувала \"Енергоатом\" за переплату до Держбюджету 3 млрд грн.
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