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На ринку принтерів
скорочується попит

На ринку принтерів скорочується попит
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:20

На ринку принтерів скорочується попит

Пропонуємо до обговорення:
В розгляд береться техніка форматів A2-A4.

Дивися повний текст На ринку принтерів скорочується попит.
R2
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