Расколотая нация и будущее Украины

Додано: Нед 26 тра, 2019 09:21

Исторически так сложилось, что Украина является одной из самых расколотых наций мира.



Еще ни одной расколотой нации не удалось достичь процветающего и демократического государства, где обеспечено право каждого на безопасность, достойный уровень жизни и защиту личных прав.



Только если расколотой нации удается склеить раскол, или как у нас в Украине принято говорить, сшить нацию, появляется шанс и то не гарантированный, так как процветание и успех зависят от очень многих составляющих, среди которых единству нации принадлежит далеко не последняя роль.



Даже склеенные (или сшитые) нации всегда живут под дамокловым мечом, так как трещины разлома подобно трещинам разлома тектонических плит имеют свойство периодически активизироваться в силу тех или иных привходящих или имманентных внутренних или внешних обстоятельств.



Примером успешного решения склеивания нации яляется Германия, Канада, США, Испания, но даже эти страны не застрахованы от периодического всплеска тех или иных настроений, которые могут в свою очередь вызывать те или иные проблемы государственного уровня.



Перед новоизбранным президентом Зеленским, отношение к которому у меня во многом улучшилось после знаменитых дебатов на «Олимпийском», но в случае выхода во второй тур Юлии Тимошенко, я все равно голосовал бы за нее, стоят задачи грандиозные по масштабам и почти неподъемные по уровню проблем. В последнее время расхожим стало мнение, что Украине дан последний шанс на изменения и реформы, более того, только полная перезагрузка всей системы даст Украине шанс не умереть. Это именно то, о чем я пишу все последние годы, и несмотря на появившийся осторожный оптимизм после инаугурационной речи Зеленского, ошибки которого я пока принципиально не хочу критиковать, чтобы дать ему шанс на реформы и перезагрузку системы, в основном я остаюсь скептиком, так как пока не вижу ясных намерений Зеленского и его команды создать мощную коалицию со всеми демократическими движениями Украины, в первую очередь с Батькивщиной Тимошенко, вернуть гражданство Саакашвили, запустить немедленный и решительный процесс очищения власти и привлечения виновных к ответственности через судебное преследование даже в нарушение действующего законодательства Украины, ибо многие законы носят преступный и несправедливый характер, а понятие законности не является синонимом понятия справедливости. Начинать нужно с чистки судебных и правоохранительных органов, с обновления антикоррупционных структур, не останавливаться даже перед принятием драконовскх мер в случае как открытого саботажа и сопротивления все еще действующей системы, так и в случае ее пассивного сопротивления.



Но наряду со всем этим нужно параллельно склеивать нацию, и не путем высказывания прекраснодушных пожеланий в духе мультяшного персонажа обаятельного кота Леопольда «ребята, давайте жить дружно», а путем честного, беспощадного и бескомпромиссного разговора с обществом и разработки целого ряда неоложных комплексных мероприятий. Никогда благосостояние общества не заменит честного разговора о нашей истории, ее героях и антигероях. Страусиная политика замалчивания проблем закончится распадом Украины как государтва по таким линиям разлома как менталитет, религия, язык, национальность, и отношение к истории. Решения могут быть непопулярны в народе, ибо взгляды Востока и Запада Украины на многие из этих вопросов диаметрально противоположны, и состоят из мешанины правды, полуправды, умолчаний, лжи, мифологии и политической целесообразности и демагогии.



Без решения этих вопросов Донбасс никогда не примирится с Галичиной, а значительная часть Крыма будет смотреть на Москву, а не на Киев. Как же выжить тогда Украине?