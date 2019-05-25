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600 євро за купальник: туристів
в Чорногорії штрафуватимуть

600 євро за купальник: туристів в Чорногорії штрафуватимуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:49

600 євро за купальник: туристів в Чорногорії штрафуватимуть

Пропонуємо до обговорення:
Влада популярного курорту Будва в Чорногорії запропонувала ввести штрафи від 500 до 700 євро за порушення громадського порядку, повідомляє радіо Budva.

Дивися повний текст 600 євро за купальник: туристів в Чорногорії штрафуватимуть.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:50

Слабо верится в такой бред. То есть, на улице утолил голод пирожком или жажду бутылкой минералки – пожалуйте штраф 700 евро? Даже больше, чем за купальник. Любопытно, предусмотрели ли авторы законопроекта штраф за прогулку по городу без купальника. Наверно премия полагается :)
avk
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:39

Re: 600 євро за купальник: туристів в Чорногорії штрафуватим

  avk написав:Слабо верится в такой бред.

https://macos.livejournal.com/1784407.html
Попаданец
 
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