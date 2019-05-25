Влада популярного курорту Будва в Чорногорії запропонувала ввести штрафи від 500 до 700 євро за порушення громадського порядку, повідомляє радіо Budva.
Дивися повний текст 600 євро за купальник: туристів в Чорногорії штрафуватимуть.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 09:49
600 євро за купальник: туристів в Чорногорії штрафуватимуть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 600 євро за купальник: туристів в Чорногорії штрафуватимуть.
Додано: Нед 26 тра, 2019 09:50
Слабо верится в такой бред. То есть, на улице утолил голод пирожком или жажду бутылкой минералки – пожалуйте штраф 700 евро? Даже больше, чем за купальник. Любопытно, предусмотрели ли авторы законопроекта штраф за прогулку по городу без купальника. Наверно премия полагается :)
Додано: Нед 26 тра, 2019 10:39
Re: 600 євро за купальник: туристів в Чорногорії штрафуватим
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:23
Был там два раза, там ничего нет, только туристы, если их так отпугнут это будет харакири для страны.
А вообще это хорошо, будут больше ездить в нормальные страны,например, в Португалию, где можно ходить в чем хочешь, где хочешь, есть и пить что и где хочешь, где есть Океан и где туристов любят и лиллеют...
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