Про це розповів керівник професійного клубу забудовників Руслан Земляний.
Дивися повний текст Заробіток на нерухомості: яке житло купувати.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 10:00
Заробіток на нерухомості: яке житло купувати
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Дивися повний текст Заробіток на нерухомості: яке житло купувати.
Додано: Нед 26 тра, 2019 10:00
"Щоб зберегти гроші, краще інвестувати в ринок нерухомості" -, розповів керівник професійного клубу забудовників Руслан Земляний.
Цікаво, скільки отримує автор такої корисної і інформативної статті на цьому поважному (без іронії) сайті?
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