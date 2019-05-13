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Заробіток на нерухомості:
яке житло купувати

Заробіток на нерухомості: яке житло купувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:00

Заробіток на нерухомості: яке житло купувати

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів керівник професійного клубу забудовників Руслан Земляний.

Дивися повний текст Заробіток на нерухомості: яке житло купувати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:00

"Щоб зберегти гроші, краще інвестувати в ринок нерухомості" -, розповів керівник професійного клубу забудовників Руслан Земляний.
Цікаво, скільки отримує автор такої корисної і інформативної статті на цьому поважному (без іронії) сайті?
awant
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:34

С учетом сокращения количества населения, покупать стоит только в хороших и центральных локациях. Все остальное - вторично и является только заманухой от застройщиков, которым нужны деньги. Впрочем как и автору этой статьи
kozlodoev
 
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