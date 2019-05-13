Про це розповів керівник професійного клубу забудовників Руслан Земляний.
Дивися повний текст Заробіток на нерухомості: яке житло купувати.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 10:00
Заробіток на нерухомості: яке житло купувати
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Дивися повний текст Заробіток на нерухомості: яке житло купувати.
Додано: Нед 26 тра, 2019 10:00
"Щоб зберегти гроші, краще інвестувати в ринок нерухомості" -, розповів керівник професійного клубу забудовників Руслан Земляний.
Цікаво, скільки отримує автор такої корисної і інформативної статті на цьому поважному (без іронії) сайті?
Додано: Нед 26 тра, 2019 11:34
С учетом сокращения количества населения, покупать стоит только в хороших и центральных локациях. Все остальное - вторично и является только заманухой от застройщиков, которым нужны деньги. Впрочем как и автору этой статьи
Додано: Нед 26 тра, 2019 16:44
Покупайте недвижимость прямо перед дефолтом!
Ну логика просто железная, вложить десятки тысяч, а потом и за пятёрку никто не возьмет, как уже бывало в девяностых. А коммуналку влупят такую, что год аренды будет равен стоимости квартиры. Вперёд отчаянные! : )
Додано: Пон 27 тра, 2019 08:58
Налоговая политика меняется.
Информация для упрощенцев от второй группы. Если кто сдает квартиру и не отчитывается в налоговой, то вы можете узаконить эту сдачу просто добавив КВЭД 68.20 (Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна * (земельні ділянки, загальна площа яких не перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа, яких не перевищує 100 м2, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких не перевищує 300 м2))
Нужно просто добавить КВЭД в райадминистрации и внести его в налоговой. Больше налогов платить не будете, как платили так и останетесь платить, но и за заднее место вас теперь брать никто не имеет права. А то местные придомовые божки любят спрашивать - А налоги за cдачу в аренду вы платите? -
Теперь можно уверенно сдавать и ничего и никого не бояться.
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:02
Re: Заробіток на нерухомості: яке житло купувати
Дефолт неизбежен. Грабить(скупать) страну лучше когда все очень дешево. И Запад в этом всегда в первых рядах. Поэтому и загоняют в дефолт своими кредитными подачками от МВФ. Разве нет?
Статья под заказ.
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:12
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