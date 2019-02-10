|
|
Водіям зробили важливе попередження
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 тра, 2019 10:19
Пропонуємо до обговорення:
Виписані патрульною поліцією протоколи важливо обов'язково підписувати і отримувати копію на руки, інакше водій може не тільки потрапити на подвійний штраф, але і не зможе оскаржити його в суді.
Дивися повний текст Водіям зробили важливе попередження
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88994
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему