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Водіям зробили
важливе попередження

Водіям зробили важливе попередження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:19

Водіям зробили важливе попередження

Пропонуємо до обговорення:
Виписані патрульною поліцією протоколи важливо обов'язково підписувати і отримувати копію на руки, інакше водій може не тільки потрапити на подвійний штраф, але і не зможе оскаржити його в суді.

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R2
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