RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ріелтори попередили українців
про нову аферу на ринку оренди

Ріелтори попередили українців про нову аферу на ринку оренди
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:50

Ріелтори попередили українців про нову аферу на ринку оренди

Пропонуємо до обговорення:
Шахраї активно впроваджують нову схему виманювання грошей у квартиронаймачів.

Дивися повний текст Ріелтори попередили українців про нову аферу на ринку оренди.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88996
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:51

Да это не фейковые аккаунты. А именно мошенничество риелторов.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14195
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 1182 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На ринку принтерів скорочується попит
R2 » Нед 26 тра, 2019 09:20
0 18
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 тра, 2019 09:20
R2
Запуск ринку землі сприятиме зростанню економіки України...
R2 » П'ят 24 тра, 2019 11:11
2 107
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 18:38
Igorten
Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери
R2 » Сер 22 тра, 2019 17:14
8 247
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2019 17:04
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71380)
26.05.2019 13:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.