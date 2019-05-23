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Ріелтори попередили українців про нову аферу на ринку оренди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 тра, 2019 11:50
Пропонуємо до обговорення:
Шахраї активно впроваджують нову схему виманювання грошей у квартиронаймачів.
Дивися повний текст Ріелтори попередили українців про нову аферу на ринку оренди
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Додано: Нед 26 тра, 2019 11:51
Да это не фейковые аккаунты. А именно мошенничество риелторов.
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