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Заміський будинок чи
квартира: де вигідніше жити

Заміський будинок чи квартира: де вигідніше жити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:42

Заміський будинок чи квартира: де вигідніше жити

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви обираєте між квартирою і заміським будинком, в першу чергу, враховуйте свої потреби.

Дивися повний текст Заміський будинок чи квартира: де вигідніше жити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:42

у загородного дома преимуществ всё же больше чем недостатков
Vagabondo
 
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