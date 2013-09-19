RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Заміський будинок чи
квартира: де вигідніше жити

Заміський будинок чи квартира: де вигідніше жити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:42

Заміський будинок чи квартира: де вигідніше жити

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви обираєте між квартирою і заміським будинком, в першу чергу, враховуйте свої потреби.

Дивися повний текст Заміський будинок чи квартира: де вигідніше жити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88998
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:42

у загородного дома преимуществ всё же больше чем недостатков
Vagabondo
 
Повідомлень: 5
З нами з: 26.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 14:54

Re: Заміський будинок чи квартира: де вигідніше жити

Чем больше площадь, тем дороже зима. 100 квадратов безусловно комфортнее, чем 30, за те же деньги. Но, зимой за коммуналку придётся выложить в 3 раза больше, или ходить дома в шубах.
Например, за холодный январь в этом году, за дом 400 квадратов, только за отопление, пришлось выложить 15 000 грн за месяц! Следующей зимой будет ещё дороже, т. к. дорожает и газ, и электрика, и всё остальное. Так что, большие дома становятся всё большим неликвидом. Все хотят продать, а не сдавать
Частный дом - это роскошь, а не необходимость. Это то же самое, что сравнивать маршрутку и мерседес. Мерседес безусловно приятнее, но и ездить на нём дороже
PS. Дом арендуем
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 10.05.14
Подякував: 136 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:15

safonovstanislav, с другой стороны в собственном доме вы можете провести модернизацию и снизить свои расходы в зимний период, а в 90% многоэтажек от ваших желаний практически ничего не зависит...
Vagabondo
 
Повідомлень: 5
З нами з: 26.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:39

Re: Заміський будинок чи квартира: де вигідніше жити

Vagabondo написав:safonovstanislav, с другой стороны в собственном доме вы можете провести модернизацию и снизить свои расходы в зимний период, а в 90% многоэтажек от ваших желаний практически ничего не зависит...
Расходы на отопление - лишь малая часть из всего того, что нужно делать и на что нужно тратьь или время или деньги в частном доме. Комфорт выше, но за него надо платить, и много
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24781
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 5841 раз.
 
Профіль
7
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Будинок в Італії і 30 торговельних марок: Зеленський... 1, 2
R2 » Пон 20 тра, 2019 16:15
12 1011
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 10:48
cannabis_ua
Найдешевша і найдорожча київська квартира, яку продали у...
R2 » Пон 13 тра, 2019 16:53
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 тра, 2019 16:53
awant
Скільки коштує узаконити будинок і що цьому може перешкодити
R2 » Чет 19 вер, 2013 15:41
6 4019
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 кві, 2019 12:29
OLGA1987

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13491)
26.05.2019 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.