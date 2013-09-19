Якщо ви обираєте між квартирою і заміським будинком, в першу чергу, враховуйте свої потреби.
Дивися повний текст Заміський будинок чи квартира: де вигідніше жити.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 12:42
Заміський будинок чи квартира: де вигідніше жити
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Дивися повний текст Заміський будинок чи квартира: де вигідніше жити.
Додано: Нед 26 тра, 2019 14:54
Re: Заміський будинок чи квартира: де вигідніше жити
Чем больше площадь, тем дороже зима. 100 квадратов безусловно комфортнее, чем 30, за те же деньги. Но, зимой за коммуналку придётся выложить в 3 раза больше, или ходить дома в шубах.
Например, за холодный январь в этом году, за дом 400 квадратов, только за отопление, пришлось выложить 15 000 грн за месяц! Следующей зимой будет ещё дороже, т. к. дорожает и газ, и электрика, и всё остальное. Так что, большие дома становятся всё большим неликвидом. Все хотят продать, а не сдавать
Частный дом - это роскошь, а не необходимость. Это то же самое, что сравнивать маршрутку и мерседес. Мерседес безусловно приятнее, но и ездить на нём дороже
PS. Дом арендуем
Додано: Нед 26 тра, 2019 15:15
safonovstanislav, с другой стороны в собственном доме вы можете провести модернизацию и снизить свои расходы в зимний период, а в 90% многоэтажек от ваших желаний практически ничего не зависит...
Додано: Нед 26 тра, 2019 15:39
Re: Заміський будинок чи квартира: де вигідніше жити
Расходы на отопление - лишь малая часть из всего того, что нужно делать и на что нужно тратьь или время или деньги в частном доме. Комфорт выше, но за него надо платить, и много
Додано: Нед 26 тра, 2019 18:55
Речь же идет про съемный дом. Кто туда будет вкладываться, когда в любой момент могут сказать "давай до свидания". И дом по цене квартиры сдают обычно те, кто там жить не планирует, а продать за приемлемые деньги не может, ну или думает "в старости перееду". Ясное дело, что приводить его в порядок, делать какие-то высокоэффективные инновации экономически не целесообразно.
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