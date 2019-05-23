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Майже 10 тисяч українців захотіли
перенести мобільні номери

Майже 10 тисяч українців захотіли перенести мобільні номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:55

Майже 10 тисяч українців захотіли перенести мобільні номери

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Український державний центр радіочастот.

Дивися повний текст Майже 10 тисяч українців захотіли перенести мобільні номери.
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