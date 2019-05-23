Про це повідомляє Український державний центр радіочастот.
Дивися повний текст Майже 10 тисяч українців захотіли перенести мобільні номери.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 12:55
Майже 10 тисяч українців захотіли перенести мобільні номери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже 10 тисяч українців захотіли перенести мобільні номери.
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:55
интересно было бы посмотреть с каких операторов на какие идёт миграция абонентов
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